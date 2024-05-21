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БРОНХОФИТ-СИРОП (BRONCHOPHYT-SYRUP) (303092) - инструкция по применению Диетические добавки

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БРОНХОФИТ-СИРОП (BRONCHOPHYT-SYRUP)
Цена в городе Киев
от 95,88 грн
Без рецепта
1 шт от 95,88 грн
В наличии в 26 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
150 мл
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

БРОНХОФИТ-СИРОП инструкция по применению

Способ применения и дозы

Принимать детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям c 7 до 14 лет − по 5–10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет − по 10 мл 3–5 раз в день. Можно растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3–4 недели. Курс можно повторять с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.

Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.

БРОНХОФИТ-СИРОП
БРОНХОФИТ-СИРОП сироп флакон 150 мл, №1
от 95,88 грн
В наличии в 26 аптеках
Цены в аптеках
БРОНХОФИТ-СИРОП
БРОНХОФИТ-СИРОП сироп флакон 150 мл, №1
от 95,88 грн
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