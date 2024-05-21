Принимать детям c 3 до 7 лет по 5 мл три раза в день; детям c 7 до 14 лет − по 5–10 мл три раза в день; взрослым и детям с 14 лет − по 10 мл 3–5 раз в день. Можно растворять в теплой воде или добавлять в чай. Курс приема: 3–4 недели. Курс можно повторять с перерывом в 10 дней. Перед употреблением взболтать.

Перед применением рекомендуется посоветоваться с врачом.