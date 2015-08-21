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Гепатофит (Hepatophyt) (303090) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепатофит (Hepatophyt)
Цена в городе Киев
от 252,20 грн
Без рецепта
60 шт, 0,85 г от 252,20 грн
В наличии в 34 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,85 г
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/38019 от 21.08.2015

Гепатофит инструкция по применению

Состав

плоды расторопши пятнистой — 119 мг,

цветки бессмертника — 119 мг,

трава череды — 119 мг,

корни одуванчика — 119 мг,

столбики с рыльцами кукурузы — 119 мг,

цветки ромашки — 119 мг,

листья мяты перечной — 112 мг;

вспомогательные вещества:

кальция стеарат — 8 мг,

гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,

лактоза — 8 мг.

Фармакологические свойства

ГЕПАТОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых способствует регенерации клеток печени, стабилизации клеточных мембран гепатоцитов, защищает их от воздействия токсинов, ядов, алкоголя. Имеет мягкое желчегонное действие.

Комплекс биологически активных веществ (горечи, флавоноиды: изосалипурпозид, силидианин, силимарин и другие), микроэлементы (K, Ca и другие), содержащиеся в этих растениях, благоприятно воздействуют на функционирование печени.

Лекарственные растения в составе ГЕПАТОФИТ-ТАБ обладают гепатопротекторными, желчегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: A, D, Е, C, В1, В2, B3, B4, В5, К1, P, каротин, токоферолы, макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba, Ni.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.

ГЕПАТОФИТ-ТАБ
ГЕПАТОФИТ-ТАБ таблетки 0,85 г, №60
от 252,20 грн
В наличии в 34 аптеках
Цены в аптеках
ГЕПАТОФИТ-ТАБ
ГЕПАТОФИТ-ТАБ таблетки 0,85 г, №60
от 252,20 грн
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