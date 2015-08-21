ГЕПАТОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых способствует регенерации клеток печени, стабилизации клеточных мембран гепатоцитов, защищает их от воздействия токсинов, ядов, алкоголя. Имеет мягкое желчегонное действие.

Комплекс биологически активных веществ (горечи, флавоноиды: изосалипурпозид, силидианин, силимарин и другие), микроэлементы (K, Ca и другие), содержащиеся в этих растениях, благоприятно воздействуют на функционирование печени.

Лекарственные растения в составе ГЕПАТОФИТ-ТАБ обладают гепатопротекторными, желчегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.