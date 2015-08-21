Гепатофит (Hepatophyt) (303090) - инструкция по применению Диетические добавки
Гепатофит инструкция по применению
Состав
плоды расторопши пятнистой — 119 мг,
цветки бессмертника — 119 мг,
трава череды — 119 мг,
корни одуванчика — 119 мг,
столбики с рыльцами кукурузы — 119 мг,
цветки ромашки — 119 мг,
листья мяты перечной — 112 мг;
вспомогательные вещества:
кальция стеарат — 8 мг,
гидроксипропилметилцеллюлоза — 8 мг,
лактоза — 8 мг.
Фармакологические свойства
ГЕПАТОФИТ-ТАБ состоит из 7 лекарственных растений с высокой биологической активностью, действие которых способствует регенерации клеток печени, стабилизации клеточных мембран гепатоцитов, защищает их от воздействия токсинов, ядов, алкоголя. Имеет мягкое желчегонное действие.
Комплекс биологически активных веществ (горечи, флавоноиды: изосалипурпозид, силидианин, силимарин и другие), микроэлементы (K, Ca и другие), содержащиеся в этих растениях, благоприятно воздействуют на функционирование печени.
Лекарственные растения в составе ГЕПАТОФИТ-ТАБ обладают гепатопротекторными, желчегонными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Компоненты фитопрепарата содержат: витамины/провитамины: A, D, Е, C, В1, В2, B3, B4, В5, К1, P, каротин, токоферолы, макро- и микроэлементы: Ca, Mg, K, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, Se, B, Co, Cr, Al, Ba, Ni.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям с 12 лет рекомендуется принимать по 2 таблетки 2 раза в день за 20 минут до еды. При необходимости суточную дозу повышают до максимальной — 6 таблеток (по 2 таблетки 3 раза в сутки). Курс применения — 4–6 недель. При необходимости курс можно повторить с перерывом в 10 дней. Перед применением необходима консультация с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети до 12 лет, беременные, женщины в период лактации.