ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНИЯ (YOHIMBEX & HARMONY)
ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНИЯ инструкция по применению
Производитель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", Украина, г. Киев, ул. Мира, 17.
Тел. (044) 205-41-23, 497-71-40. Факс 497-21-48.
Состав
1 капсула (0,175 г) содержит: корни женьшеня - 0,0999 г, кислота аскорбиновая - 0,05 г, цинка оксид - 0,02 г, йохимбина гидрохлорид - 0,005 г, натрия селенит - 0,0001 г.
Рекомендации к применению
Может быть рекомендована мужчинам для повышения физической выносливости и мужской силы.
Рекомендовано посоветоваться с врачом.
Предостережения при применении
- Индивидуальная непереносимость компонентов продукта;
- тяжелые заболевания печени и/или почек;
- лечение адреномиметиками;
- гипертонический криз;
- психические нарушения;
- состояние повышенной нервозности.
Способ применения и дозы
Употреблять мужчинам по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. Продолжительность приема - до 20 дней. При необходимости курс лечения повторяют.
Энергетическая ценность, 100 г: 186,7 ккал/781 кДж.
Условия хранения
В оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 градусов.
Срок годности
3 года.
Форма выпуска
По 10 капсул в блистере, по 2 блистера в пачке; по 60 капсул в контейнере, по 1 контейнеру в пачке.
Добавка диетическая.
Не является лекарственным средством.