ЙОХИМБЕКС & ГАРМОНИЯ инструкция по применению

Производитель

ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ", Украина, г. Киев, ул. Мира, 17.

Тел. (044) 205-41-23, 497-71-40. Факс 497-21-48.

http://www.bhfz.com.ua

Состав

1 капсула (0,175 г) содержит: корни женьшеня - 0,0999 г, кислота аскорбиновая - 0,05 г, цинка оксид - 0,02 г, йохимбина гидрохлорид - 0,005 г, натрия селенит - 0,0001 г.

Рекомендации к применению

Может быть рекомендована мужчинам для повышения физической выносливости и мужской силы.

Рекомендовано посоветоваться с врачом.

Предостережения при применении

  • Индивидуальная непереносимость компонентов продукта;
  • тяжелые заболевания печени и/или почек;
  • лечение адреномиметиками;
  • гипертонический криз;
  • психические нарушения;
  • состояние повышенной нервозности.

Способ применения и дозы

Употреблять мужчинам по 1 капсуле 2-3 раза в сутки. Продолжительность приема - до 20 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Энергетическая ценность, 100 г: 186,7 ккал/781 кДж.

Условия хранения

В оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 градусов.

Срок годности

3 года.

Форма выпуска

По 10 капсул в блистере, по 2 блистера в пачке; по 60 капсул в контейнере, по 1 контейнеру в пачке.

Добавка диетическая.

Не является лекарственным средством.

