Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТБарбара (Barbara salt) Барбара (Barbara salt) (303046) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 320,00 грн Без рецепта 1 шт от 320,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Т.С.Б. Форма выпуска Соль Вес 140 г Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ