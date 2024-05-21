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Биокальцевит (303043) - инструкция по применению Диетические добавки

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Биокальцевит
Цена в городе Киев
от 74,00 грн
Без рецепта
30 шт от 74,00 грн 30 шт от 92,04 грн 30 шт от 82,80 грн 30 шт Нет в наличии
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В наличии в 142 аптеках
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Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов 3.1.4. Диетические добавки, содержащие кальций