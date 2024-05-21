Диетические добавкиДиетические добавки к пище — источники минеральных веществДиетические добавки, содержащие отдельные минеральные веществаДиетические добавки, содержащие кальцийБиокальцевит Биокальцевит (303043) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 74,00 грн Без рецепта 30 шт от 74,00 грн 30 шт от 92,04 грн 30 шт от 82,80 грн 30 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 142 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Хелаплант Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов 3.1.4. Диетические добавки, содержащие кальций