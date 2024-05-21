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Грудной сбор №2 (Species pectoralis №2) (303033) - инструкция по применению Диетические добавки

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Грудной сбор №2 (Species pectoralis №2)
Цена в городе Киев
от 46,00 грн
Без рецепта
20 шт от 46,00 грн 1 шт от 25,00 грн
В наличии в 4 аптеках
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Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания