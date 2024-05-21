экстракт ананаса — 0,05г

экстракт зеленого чая — 0,05г

экстракт гарцинии — 0,1г

хрома пиколинат — 0,000030г

Экстракт зеленого чая — антиоксидант, эффективное тонизирующее, антивовоспалительное вещество, которое стабилизирует липидный обмен, способствует снижению уровня холестерина в крови. В итоге, происходит снижение веса, а также повышается жизненный тонус. Экстракт гарцинии, включенный в состав препарата, активизирует обмен веществ, и эффективно понижает чувство голода.