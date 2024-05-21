90-60-90 (303025) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 79,54 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
80 шт.
90-60-90 инструкция по применению
Состав
- экстракт ананаса — 0,05г
- экстракт зеленого чая — 0,05г
- экстракт гарцинии — 0,1г
- хрома пиколинат — 0,000030г
Экстракт зеленого чая — антиоксидант, эффективное тонизирующее, антивовоспалительное вещество, которое стабилизирует липидный обмен, способствует снижению уровня холестерина в крови. В итоге, происходит снижение веса, а также повышается жизненный тонус. Экстракт гарцинии, включенный в состав препарата, активизирует обмен веществ, и эффективно понижает чувство голода.
Способ применения
Препарат применяют по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды.
от 79,54 грн
90-60-90 таблетки 0,25 г, №80
от 79,54 грн