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90-60-90 (303025) - инструкция по применению Диетические добавки

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90-60-90
Цена в городе Киев
от 79,54 грн
Без рецепта
80 шт, 0,25 г от 79,54 грн 40 шт, 0,25 г Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

90-60-90 инструкция по применению

Состав

  • экстракт ананаса — 0,05г
  • экстракт зеленого чая — 0,05г
  • экстракт гарцинии — 0,1г
  • хрома пиколинат — 0,000030г

Экстракт зеленого чая — антиоксидант, эффективное тонизирующее, антивовоспалительное вещество, которое стабилизирует липидный обмен, способствует снижению уровня холестерина в крови. В итоге, происходит снижение веса, а также повышается жизненный тонус. Экстракт гарцинии, включенный в состав препарата, активизирует обмен веществ, и эффективно понижает чувство голода.

Способ применения

Препарат применяют по 2 таблетки 3 раза в день во время приема еды.

90-60-90
90-60-90 таблетки 0,25 г, №80
от 79,54 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
90-60-90
90-60-90 таблетки 0,25 г, №80
от 79,54 грн
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