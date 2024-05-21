Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБактосила Бактосила (303004) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 40 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Стевиясан Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 40 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника