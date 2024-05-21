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Бактосила (303004) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Бактосила
Цена в городе Киев
Без рецепта
40 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника