Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряАртишок Артишок (302960) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 90,00 грн Без рецепта 30 шт, 200 мг от 90,00 грн В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Красота и Здоровье Форма выпуска Капсулы Дозировка 200 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря