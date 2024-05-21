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Артишок (302960) - инструкция по применению Диетические добавки

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Артишок
Цена в городе Киев
от 90,00 грн
Без рецепта
30 шт, 200 мг от 90,00 грн
В наличии в 3 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
200 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря