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Гематоген (Haematogenum) (302928) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гематоген (Haematogenum)
Цена в городе Киев
от 18,22 грн
Без рецепта
1 шт от 18,22 грн 1 шт от 19,96 грн 1 шт от 20,11 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 979 аптеках
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Вес
50 г
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия