Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияГематоген (Haematogenum) Гематоген (Haematogenum) (302928) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 18,22 грн Без рецепта 1 шт от 18,22 грн 1 шт от 19,96 грн 1 шт от 20,11 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 979 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Натур + Вес 50 г Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия