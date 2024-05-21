Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системыБоярышник Боярышник (302927) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 67,17 грн Без рецепта 1 шт от 67,17 грн 20 шт от 59,50 грн В наличии в 17 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЗАО "Лектравы" Форма выпуска Плоды Вес 100 г Диетические добавки 6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы