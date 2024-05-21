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Боярышник (302927) - инструкция по применению Диетические добавки

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Боярышник
Цена в городе Киев
от 67,17 грн
Без рецепта
1 шт от 67,17 грн 20 шт от 59,50 грн
В наличии в 17 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Плоды
Вес
100 г
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы