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Бальзам для реанимирования волос (Balm for hair resuscitation) (298161) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам для реанимирования волос (Balm for hair resuscitation)
Цена в городе Киев
от 360,89 грн
Без рецепта
1 шт от 360,89 грн 1 шт Нет в наличии
В наличии в 13 аптеках
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Производитель
Объем
250 мл
Косметические средства
3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)