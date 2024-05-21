Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для реанимирования волос (Balm for hair resuscitation) Бальзам для реанимирования волос (Balm for hair resuscitation) (298161) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 360,89 грн Без рецепта 1 шт от 360,89 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 13 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фарма Групп Экспорт Объем 250 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)