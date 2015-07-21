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Бальзам Без пролежней (298146) - инструкция по применению Косметические средства

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Бальзам Без пролежней
Цена в городе Киев
от 58,13 грн
Без рецепта
1 шт от 58,13 грн
В наличии в 10 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гель-бальзам
Объем
25 мл
Косметические средства
2.3. Средства для тела
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/32151 от 21.07.2015

Бальзам Без пролежней инструкция по применению

Показания к применению

В комплексной терапии при пролежнях рекомендуется применять бальзам «Безпролежней», который способствует усилению процессов регенерации в поврежденных тканях, снижению явлений гиперемии и отека кожи, предупреждению и устранению инфекционных процессов в ране. Активизирует обменные процессы в клетках кожи. Проявляет противовоспалительный, антибактериальный и обезболивающий эффект.

Состав

Вазелин, ланолин, вазелиновое масло, паста хлорофилло-каротиновая, экстракт календулы, экстракт прополиса, декспантенол, витамин Е, витамин А, эфирное масло чайного дерева.

Описание действующих веществ

Хлорофилло-каротиновая паста — поливитаминный продукт, получаемый путем экстракции из хвои пихты сибирской, сосны, ели. Содержит комплекс биологически активных веществ, стимулирующих различные процессы жизнедеятельности. При нанесении на кожу активизирует обменные процессы в ее клетках, ускоряя процесс заживления раны.

Календулу применяют как антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.

Масло чайного дерева обладает сильными антисептическими и дезинфицирующими свойствами, оказывает выраженное болеутоляющее, антибактериальное и противовоспалительное действие.

Прополис является мощным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. Обладает ранозаживляющим, обезболивающим, противозудным, антиоксидантным действием; способствует снятию сосудистого спазма, стимуляции обменных процессов, регенерации (восстановлению) тканей и повышению защитных реакций организма.

Декспантенол — провитамин В5, являющийся эффективным стимулятором процессов регенерации кожи. Нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон, оказывает противовоспалительное действие. Витамин А укрепляет кожный иммунитет, смягчает кожу. Витамин Е является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от разрушения.

Способ применения

Бальзам наносят на предварительно очищенный и обработанный антисептиком участок кожи слоем толщиной 2–3 мм один-два раза в сутки и накрывают перевязочным материалом. Длительность использования бальзама при пролежнях определяется тяжестью заболевания.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Туба 25 г в упаковке.

Срок годности

24 месяца

БАЛЬЗАМ БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ
БАЛЬЗАМ "БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ" гель-бальзам туба 25 мл
от 58,13 грн
В наличии в 10 аптеках
Цены в аптеках
БАЛЬЗАМ БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ
БАЛЬЗАМ "БЕЗ ПРОЛЕЖНЕЙ" гель-бальзам туба 25 мл
от 58,13 грн
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