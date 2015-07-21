В комплексной терапии при пролежнях рекомендуется применять бальзам «Безпролежней», который способствует усилению процессов регенерации в поврежденных тканях, снижению явлений гиперемии и отека кожи, предупреждению и устранению инфекционных процессов в ране. Активизирует обменные процессы в клетках кожи. Проявляет противовоспалительный, антибактериальный и обезболивающий эффект.