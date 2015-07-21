Бальзам Без пролежней (298146) - инструкция по применению Косметические средства
Бальзам Без пролежней инструкция по применению
Показания к применению
В комплексной терапии при пролежнях рекомендуется применять бальзам «Безпролежней», который способствует усилению процессов регенерации в поврежденных тканях, снижению явлений гиперемии и отека кожи, предупреждению и устранению инфекционных процессов в ране. Активизирует обменные процессы в клетках кожи. Проявляет противовоспалительный, антибактериальный и обезболивающий эффект.
Состав
Вазелин, ланолин, вазелиновое масло, паста хлорофилло-каротиновая, экстракт календулы, экстракт прополиса, декспантенол, витамин Е, витамин А, эфирное масло чайного дерева.
Описание действующих веществ
Хлорофилло-каротиновая паста — поливитаминный продукт, получаемый путем экстракции из хвои пихты сибирской, сосны, ели. Содержит комплекс биологически активных веществ, стимулирующих различные процессы жизнедеятельности. При нанесении на кожу активизирует обменные процессы в ее клетках, ускоряя процесс заживления раны.
Календулу применяют как антисептическое, противовоспалительное, ранозаживляющее средство.
Масло чайного дерева обладает сильными антисептическими и дезинфицирующими свойствами, оказывает выраженное болеутоляющее, антибактериальное и противовоспалительное действие.
Прополис является мощным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым средством. Обладает ранозаживляющим, обезболивающим, противозудным, антиоксидантным действием; способствует снятию сосудистого спазма, стимуляции обменных процессов, регенерации (восстановлению) тканей и повышению защитных реакций организма.
Декспантенол — провитамин В5, являющийся эффективным стимулятором процессов регенерации кожи. Нормализует клеточный метаболизм, увеличивает прочность коллагеновых волокон, оказывает противовоспалительное действие. Витамин А укрепляет кожный иммунитет, смягчает кожу. Витамин Е является мощным антиоксидантом, защищающим клетки от разрушения.
Способ применения
Бальзам наносят на предварительно очищенный и обработанный антисептиком участок кожи слоем толщиной 2–3 мм один-два раза в сутки и накрывают перевязочным материалом. Длительность использования бальзама при пролежнях определяется тяжестью заболевания.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Туба 25 г в упаковке.
Срок годности
24 месяца