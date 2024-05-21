Гель-бальзам Золотой ус с экстрактом окопника: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, для восстановления поврежденных тканей при закрытых переломах костей, спортивных и бытовых травмах. Активные компоненты геля-бальзама способствуют снятию болевых ощущений, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, снижению выраженности воспалительного процесса, проявляют противоотечный и капилляроукрепляющий эффекты, ускоряют восстановление поврежденных тканей и регенерацию хрящевой ткани.