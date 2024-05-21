Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника (298142) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Золотой ус с экстрактом окопника: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, для восстановления поврежденных тканей при закрытых переломах костей, спортивных и бытовых травмах. Активные компоненты геля-бальзама способствуют снятию болевых ощущений, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, снижению выраженности воспалительного процесса, проявляют противоотечный и капилляроукрепляющий эффекты, ускоряют восстановление поврежденных тканей и регенерацию хрящевой ткани.
Состав
Экстракт прополиса, экстракт фиалки трехцветной, экстракт золотого уса, экстракт окопника, эфирное масло герани, эфирное масло грейпфрута, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Золотой ус — эффективно применяется для укрепления иммунитета, активно стимулирует обменные процессы в организме, укрепляет кровеносную систему, способствует выведению шлаков из организма, оказывает выраженное болеутоляющее действие, замедляет процессы старения организма.
Прополис оказывает выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, способствует регенерации поврежденных тканей.
Фиалка трехцветная обладает противовоспалительным и противоревматическим эффектом.
Эфирное масло грейпфрута быстро снимает отечность, расслабляет напряженные мышцы.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца