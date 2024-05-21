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Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника (298142) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника
Цена в городе Киев
от 21,13 грн
Без рецепта
1 шт от 21,13 грн
В наличии в 72 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Гель бальзам Золотой ус с экстрактом окопника инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Золотой ус с экстрактом окопника: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата, для восстановления поврежденных тканей при закрытых переломах костей, спортивных и бытовых травмах. Активные компоненты геля-бальзама способствуют снятию болевых ощущений, связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, снижению выраженности воспалительного процесса, проявляют противоотечный и капилляроукрепляющий эффекты, ускоряют восстановление поврежденных тканей и регенерацию хрящевой ткани.

Состав

Экстракт прополиса, экстракт фиалки трехцветной, экстракт золотого уса, экстракт окопника, эфирное масло герани, эфирное масло грейпфрута, вспомогательные вещества.

Описание действующих веществ

Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Золотой ус — эффективно применяется для укрепления иммунитета, активно стимулирует обменные процессы в организме, укрепляет кровеносную систему, способствует выведению шлаков из организма, оказывает выраженное болеутоляющее действие, замедляет процессы старения организма.

Прополис оказывает выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, способствует регенерации поврежденных тканей.

Фиалка трехцветная обладает противовоспалительным и противоревматическим эффектом.

Эфирное масло грейпфрута быстро снимает отечность, расслабляет напряженные мышцы.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл
от 21,13 грн
В наличии в 72 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС С ЭКСТРАКТОМ ОКОПНИКА" 70 мл
от 21,13 грн
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