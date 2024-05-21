Гель бальзам Золотой ус (298141) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам Золотой ус инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Золотой ус: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного и нервно-мышечного аппарата: артритах, артрозах, радикулите, остеохондрозе, миозитах и др., спортивных и бытовых травмах; для снятия мышечной усталости при физических нагрузках. Активные компоненты геля-бальзама обладают выраженным противовоспалительным и обезболивающим действием, проявляют противоотечный и капилляроукрепляющий эффекты. При регулярном использовании геля-бальзама «Золотой ус» улучшается функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, снижается выраженность воспалительного процесса, восстанавливается подвижность суставов и уменьшается отечность в зоне воспаленных суставов.
Состав
Экстракт золотого уса, экстракт сабельника, эфирное масло розмарина, эфирное масло шалфея, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Золотой ус — эффективно применяется для укрепления иммунитета, активно стимулирует обменные процессы в организме, укрепляет кровеносную систему, способствует выведению шлаков из организма, оказывает выраженное болеутоляющее действие, замедляет процессы старения организма.
Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.
Эфирное масло шалфея помогает снять мышечную и суставную боль, при ревматизме, растяжении связок и деформации суставов, избавиться от синяков.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца