Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Золотой ус — эффективно применяется для укрепления иммунитета, активно стимулирует обменные процессы в организме, укрепляет кровеносную систему, способствует выведению шлаков из организма, оказывает выраженное болеутоляющее действие, замедляет процессы старения организма.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.

Эфирное масло шалфея помогает снять мышечную и суставную боль, при ревматизме, растяжении связок и деформации суставов, избавиться от синяков.