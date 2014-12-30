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Аквасинус (Aquasinus) (298108) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Аквасинус (Aquasinus)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Объем
125 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/79603 от 30.12.2014

Аквасинус инструкция по применению

Состав

Вода очищенная, морская соль, пропилпарабен, метилпарабен.
Не содержит сосудосуживающих веществ. Не содержит этилового спирта.

Способ применения

Перед применением необходимо снять защитный колпачок с баллона и надеть распылительную насадку на шток насоса. Для орошения слизистых оболочек полости носа и носоглотки насадку-распылитель аэрозоля «АКВАСИНУС™» следует ввести поочерѐдно в правый и левый носовые ходы и сделать по 1–3 кратких по времени (около 1 секунды) нажатия. Процедуру проводить до 5 раз в день или по мере надобности. После каждого использования насадку-распылитель необходимо промыть теплой кипяченой водой.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам средства.

Основа аэрозоля «АКВАСИНУС» — изотонический раствор морской соли, которая в данной концентрации обычно не наносит локального или системного вреда организму человека. Специальных исследований по безопасности применения аэрозоля «АКВАСИНУС™» у детей, женщин в период беременности и лактации не проводилось. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать продукт у данной категории людей.

Форма выпуска

Аэрозоль, 125 мл.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей и защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла месте, при температуре от +5°С до +25°С.
Баллон под давлением! Не разбирать и не подвергать механическим повреждениям.

Не является лекарственным средством.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.