Перед применением необходимо снять защитный колпачок с баллона и надеть распылительную насадку на шток насоса. Для орошения слизистых оболочек полости носа и носоглотки насадку-распылитель аэрозоля «АКВАСИНУС™» следует ввести поочерѐдно в правый и левый носовые ходы и сделать по 1–3 кратких по времени (около 1 секунды) нажатия. Процедуру проводить до 5 раз в день или по мере надобности. После каждого использования насадку-распылитель необходимо промыть теплой кипяченой водой.