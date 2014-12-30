Аквасинус (Aquasinus) (298108) - инструкция по применению Косметические средства
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Аквасинус инструкция по применению
Состав
Вода очищенная, морская соль, пропилпарабен, метилпарабен.
Не содержит сосудосуживающих веществ. Не содержит этилового спирта.
Способ применения
Перед применением необходимо снять защитный колпачок с баллона и надеть распылительную насадку на шток насоса. Для орошения слизистых оболочек полости носа и носоглотки насадку-распылитель аэрозоля «АКВАСИНУС™» следует ввести поочерѐдно в правый и левый носовые ходы и сделать по 1–3 кратких по времени (около 1 секунды) нажатия. Процедуру проводить до 5 раз в день или по мере надобности. После каждого использования насадку-распылитель необходимо промыть теплой кипяченой водой.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам средства.
Основа аэрозоля «АКВАСИНУС» — изотонический раствор морской соли, которая в данной концентрации обычно не наносит локального или системного вреда организму человека. Специальных исследований по безопасности применения аэрозоля «АКВАСИНУС™» у детей, женщин в период беременности и лактации не проводилось. Посоветуйтесь с врачом, прежде чем использовать продукт у данной категории людей.
Форма выпуска
Аэрозоль, 125 мл.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей и защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла месте, при температуре от +5°С до +25°С.
Баллон под давлением! Не разбирать и не подвергать механическим повреждениям.
Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.