Детская косметика

Био пена для умывания детская (Био пенка Детская для умывания)

ДЕТСКАЯ BIO-ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ 300 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 97,00 грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Альянс Красоты
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
Регистрация
05.03.02-04/7334 от 04.02.2014