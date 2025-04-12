Киев
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Детская косметика
Био пена для умывания детская (Био пенка Детская для умывания)
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97,00
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Характеристики
Производитель
Альянс Красоты
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
Регистрация
05.03.02-04/7334 от 04.02.2014
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
97,00
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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