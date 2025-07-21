Киев
О товаре
Цены
Детские зубные щетки
Зубная щетка Акварель
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
31,10
грн
в 55 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
STS cosmetics
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
4.1.4.3. Детские зубные щетки
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
31,10
грн
в 55 аптеках других городов
Найти в аптеках
Найдите Зубная щетка Акварель в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню