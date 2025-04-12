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Крем детский Метелица (CREAM Cream for children Metelitsa)
3 препарата
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КРЕМ ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ ДЛЯ ЛИЦА "МЕТЕЛИЦА"
75 мл №1
Эльфа ФФ
от
60,23
грн
в 11 аптеках
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КРЕМ ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ "МЕТЕЛИЦА"
75 мл №1
Эльфа ФФ
от
63,03
грн
в 4 аптеках
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КРЕМ ДЕТСКИЙ ЗИМНИЙ ДЛЯ РУК "МЕТЕЛИЦА"
75 мл №1
Эльфа ФФ
Нет в наличии
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Цены в
Киев
от
60,23
грн
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Характеристики
Производитель
Эльфа ФФ
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
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