Горчица помогает при кашле и ларингите, широко используется как согревающее и раздражающее средство, усиливающее кровообращение в организме. Применяются при лечении бронхита, ревматизма, воспалении легких, невралгии, а также используется при радикулите, подагре, неврите. Горчица обладает согревающими свойствами, поэтому ее широко используют для лечения и профилактики простудных заболеваний как в виде приправы к пище, так и в виде горчичников, компрессов, горчичных ванн, растираний и так далее. Горчица повышает аппетит, способствует улучшению работы пищеварительного тракта и нормализует обмен веществ. Горчица усиливает кровообращение.

Камфора обладает сильными противовоспалительными, бактерицидными и антисептическими свойствами.

Скипидар обладает антисептическими, бактерицидными, дезинфицирующими и согревающим свойствами.

Пихтовое масло эффективно борется с вирусными инфекциями, сложными простудными заболеваниями и болезнями дыхательных путей.

Эфирное масло эвкалипта применяют для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, а также для ингаляций и растирания груди при заболеваниях горла и бронхов.

Экстракт перца успешно используется при бронхите, гриппе, простуде, гайморитах, очищает заложенный нос и легкие от накопившейся слизи.

Хрен используется для профилактики простудных заболеваний. Входящие в его состав фитонциды защищают организм от инфекций. Оказывает отхаркивающий эффект, является природным антибиотиком.

Ментол помогает уменьшить кашель, поскольку воздействует на рецепторы в носу и горле.