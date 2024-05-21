Гель бальзам горчичный согревающий (297643) - инструкция по применению Косметические средства
Гель бальзам горчичный согревающий инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендован в качестве эффективного средства при респираторных заболеваниях и переохлаждении, которые сопровождаются насморком, ощущением заложенности носа; при воспалении верхних дыхательных путей — для облегчения удаления мокроты и снижения ее вязкости. Комплекс активных компонентов бальзама обладает мощным противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим действием, улучшает кровообращение, обладает длительным согревающим эффектом, что в свою очередь, способствует снятию симптомов простуды.
Состав
Вода подготовленная, горчичный порошок, экстракт хрена, камфора, ментол, экстракт перца, карбомер, скипидар, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло пихты, гидроксид натрия, нипагард.
Описание действующих веществ
Горчица помогает при кашле и ларингите, широко используется как согревающее и раздражающее средство, усиливающее кровообращение в организме. Применяются при лечении бронхита, ревматизма, воспалении легких, невралгии, а также используется при радикулите, подагре, неврите. Горчица обладает согревающими свойствами, поэтому ее широко используют для лечения и профилактики простудных заболеваний как в виде приправы к пище, так и в виде горчичников, компрессов, горчичных ванн, растираний и так далее. Горчица повышает аппетит, способствует улучшению работы пищеварительного тракта и нормализует обмен веществ. Горчица усиливает кровообращение.
Камфора обладает сильными противовоспалительными, бактерицидными и антисептическими свойствами.
Скипидар обладает антисептическими, бактерицидными, дезинфицирующими и согревающим свойствами.
Пихтовое масло эффективно борется с вирусными инфекциями, сложными простудными заболеваниями и болезнями дыхательных путей.
Эфирное масло эвкалипта применяют для профилактики вирусных и инфекционных заболеваний, а также для ингаляций и растирания груди при заболеваниях горла и бронхов.
Экстракт перца успешно используется при бронхите, гриппе, простуде, гайморитах, очищает заложенный нос и легкие от накопившейся слизи.
Хрен используется для профилактики простудных заболеваний. Входящие в его состав фитонциды защищают организм от инфекций. Оказывает отхаркивающий эффект, является природным антибиотиком.
Ментол помогает уменьшить кашель, поскольку воздействует на рецепторы в носу и горле.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама втереть легкими массирующими движениями в область грудной клетки и спины. Наносить на чистую, сухую кожу. Для более длительного сохранения согревающего действия рекомендуется закутать обработанный участок шерстяной тканью.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Туба 70 мл.
Срок годности
24 месяца.