Кератин представляет собой разновидность белка, в котором содержится цистин — аминокислота, отвечающая за упругость и здоровье локонов. Он является главным строительным белком для кудрей и ногтей, наделяет их естественной силой и прочностью.

Коллаген для волос помогает сохранить их здоровыми и блестящими до самой старости. Составляющими элементами такого белка являются винтовые молекулы тройного переплетения и именно под их воздействием происходит удержание влаги.

Гидролизат белков овса — это природный растительный протеиновый косметический продукт, насыщенный легкими пептидами.

Алоэ очень тщательно очищает кожу головы, удаляет излишки кожного жира, «мёртвые» чешуйки, которые закупоривают поры и тем самым вызывают ослабление волос, замедляют рост. Уникальным будет применение сока из этого растения для жирного типа. Кроме этого, растение имеет антибактериальное действие, что немало важно для жирных волос. Поэтому бальзам с соком столетника станет прекрасным средством для ухода за жирным типом волос, избавляя их от сальности и неопрятного блеска.

Масло авокадо смело можно назвать чудодейственным эликсиром для волос. В этот эликсир входят микроэлементы, биостимуляторы и, конечно же, витамины. При помощи лецитина, который есть в составе масла, оно очень быстро проникает в локоны и корни волос, тем самым насыщая пряди и кожу головы витамином В6, а также витаминами А, Е и D, аминокислотами, железом, медью, магнием и белками. Благодаря столь богатому и разнообразному составу, масло авокадо помогает устранять выпадение волос, их ломкость и тусклость. Такое масло превосходно увлажняет и отлично питает волосяной покров, его свойства подходят для укрепления корней и лечения кожи головы.

Крапива оказывают положительное воздействие на состояние кожи и волос, особенно это касается слишком сухих или жирных волос и кожи.

Крапива полезна для волос тем, что она очищает их, не удаляя натуральные масла с поверхности кожи головы. Крапиву для волос можно применять как против акне, так и против перхоти.