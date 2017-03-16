Бальзам ополаскиватель (Rinse balm) (297577) - инструкция по применению Косметические средства
Бальзам ополаскиватель инструкция по применению
Показания к применению
Бальзам — ополаскиватель Dr. Luka для всех типов волос интенсивно питает волосяные луковицы и укрепляет структуру волос, стимулирует их рост. Входящий в состав биоактивный комплекс, оказывает восстанавливающее воздействие и эффективно увлажняет волосы. Бальзам — ополаскиватель особенно хорошо подходит для окрашенных волос, улучшает их структуру, придает волосам здоровый блеск, эластичность и упругость, обладает антистатическим эффектом, позволяет увеличить объем, облегчает расчесывание.
Состав
Биоактивный комплекс (вода очищенная, кератин, коллаген, гидролизат протеинов овса, сок алоэ, масло авокадо, экстракт крапивы), пантенол, молочная кислота, вспомогательные компоненты, отдушка.
Описание действующих веществ
Кератин представляет собой разновидность белка, в котором содержится цистин — аминокислота, отвечающая за упругость и здоровье локонов. Он является главным строительным белком для кудрей и ногтей, наделяет их естественной силой и прочностью.
Коллаген для волос помогает сохранить их здоровыми и блестящими до самой старости. Составляющими элементами такого белка являются винтовые молекулы тройного переплетения и именно под их воздействием происходит удержание влаги.
Гидролизат белков овса — это природный растительный протеиновый косметический продукт, насыщенный легкими пептидами.
Алоэ очень тщательно очищает кожу головы, удаляет излишки кожного жира, «мёртвые» чешуйки, которые закупоривают поры и тем самым вызывают ослабление волос, замедляют рост. Уникальным будет применение сока из этого растения для жирного типа. Кроме этого, растение имеет антибактериальное действие, что немало важно для жирных волос. Поэтому бальзам с соком столетника станет прекрасным средством для ухода за жирным типом волос, избавляя их от сальности и неопрятного блеска.
Масло авокадо смело можно назвать чудодейственным эликсиром для волос. В этот эликсир входят микроэлементы, биостимуляторы и, конечно же, витамины. При помощи лецитина, который есть в составе масла, оно очень быстро проникает в локоны и корни волос, тем самым насыщая пряди и кожу головы витамином В6, а также витаминами А, Е и D, аминокислотами, железом, медью, магнием и белками. Благодаря столь богатому и разнообразному составу, масло авокадо помогает устранять выпадение волос, их ломкость и тусклость. Такое масло превосходно увлажняет и отлично питает волосяной покров, его свойства подходят для укрепления корней и лечения кожи головы.
Крапива оказывают положительное воздействие на состояние кожи и волос, особенно это касается слишком сухих или жирных волос и кожи.
Крапива полезна для волос тем, что она очищает их, не удаляя натуральные масла с поверхности кожи головы. Крапиву для волос можно применять как против акне, так и против перхоти.
Способ применения
Небольшое количество бальзама нанести на чистые, влажные волосы массирующими движениями по всей длине, избегая корней (если у вас жирная кожа головы), оставить на 3 минуты. Смыть теплой водой. Избегать попадания в глаза. Подходит для ежедневного применения.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам.
Форма выпуска
Флакон 330 мл
Срок годности
36 месяцев