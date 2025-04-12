Экстракты окопника, березовых почек, босвелии, хвои, розмарина, эфирное масло можжевельника, эвкалипта, камфора, ментол.

Окопник лекарственный — замечательные свойства растения предопределены, в первую очередь, наличием в его составе особенного вещества — биогенного амина аллантоина. Он имеет способность стимулировать деление клеток, ускорять регенерацию тканей организма. Кроме того, окопник содержит в составе богатый набор веществ (фитостерин, розмариновая кислота, танины, сапонины, аминокислоты, камедь, смолы, кумарины и т.п.), которые имеют свойство снимать воспаление и ускорять заживление.

Березовые почки — содержат в своем составе эфирное масло, смолу, дубильное вещество, сапонины, бетолуретиновую кислоту, благодаря чему владеет сильным антибактериальным, обезболивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим эффектом.

Босвелия зубчатая — в традиционной индийской медицине издавна используется смола священного (ладанного) дерева босвелии как противовоспалительное средство при лечении артритов, полиартритов. Главными действующими веществами этой смолы являются босвелиевые кислоты, которые, в результате исследований, показали выраженное противовоспалительное, антиревматоидное, анальгетическое, иммуномоделирующее, антибактериальное действия. Босвелиевые кислоты уменьшают степень поражения суставного хряща лейкоцитами, препятствуя их проникновению в хрящ и суставную жидкость.

Хвоя — благодаря большому содержанию биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, дубильные вещества, алюминий, железо, медь, фитонциды) владеет противовоспалительным, общеукрепляющим, успокоительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим действием.

Эфирное масло можжевельника, эвкалипта — владеет антисептическим, ранозаживляющим, обезболивающим, противовоспалительным, тонизирующим действием.

Камфора, ментол — усиливают капиляростимулирующее действие и обладают легким анестезирующим свойством.