Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.

Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.

Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.

Алоэ уменьшает отек слизистой, освобождает носовые проходы, нормализует носовое дыхание.

Прополис — это самое первое средство от всех видов воспаления слизистой оболочки носа, при гайморите, при заложенности и от хронического насморка.

Витамин Е является природным антиоксидантом.

Эвкалиптовое масло имеет антибактериальный и противовоспалительный эффект.

Розмариновое масло сочетает восстанавливающее, противовоспалительное и спазмолитическое воздействия. Оно считается одним из лучших иммуномоделирующих и активизирующих внутренние силы организма масел.

Пихтовое масло снимает отек слизистой и восстанавливает дыхание через нос. Кроме того при его применении сужаются сосуды, что способствует уменьшению насморка.