Апифарм бальзам с алое (Apipharm balsam) (297364) - инструкция по применению Косметические средства
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Апифарм бальзам с алое инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендовано применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий а также для профилактики воспалений придаточных пазух. Предотвращает сухость слизистой оболочки полости носа, предупреждает ее отечность при переохлаждении и насморке. Обладает противовоспалительным и антисептическим действием.
Состав
Оливковое масло, вазелиновое масло, персиковое масло, экстракт алоэ, экстракт прополиса, витамин Е, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло розмарина, эфирное масло пихты.
Описание действующих веществ
Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.
Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.
Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.
Алоэ уменьшает отек слизистой, освобождает носовые проходы, нормализует носовое дыхание.
Прополис — это самое первое средство от всех видов воспаления слизистой оболочки носа, при гайморите, при заложенности и от хронического насморка.
Витамин Е является природным антиоксидантом.
Эвкалиптовое масло имеет антибактериальный и противовоспалительный эффект.
Розмариновое масло сочетает восстанавливающее, противовоспалительное и спазмолитическое воздействия. Оно считается одним из лучших иммуномоделирующих и активизирующих внутренние силы организма масел.
Пихтовое масло снимает отек слизистой и восстанавливает дыхание через нос. Кроме того при его применении сужаются сосуды, что способствует уменьшению насморка.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 20 мл
Срок годности
24 месяца