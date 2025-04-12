Зубная паста Бленд-а-мед комплит (Toothpaste Blend-a-med complete)
3 препарата
Сортировка: По популярности
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ СВЕЖЕСТЬ ТРАВ МЯТА И ТИМЬЯН
100 мл №1Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ ОСВЕЖАЮЩАЯ ЧИСТОТА ПЕРЕЧНАЯ МЯТА
100 мл №1Procter & Gamble
ЗУБНАЯ ПАСТА BLEND-A-MED COMPLETE С ОПОЛАСКИВАТЕЛЕМ ДЛИТЕЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ СВЕЖАЯ МЯТА
100 мл №1Procter & Gamble
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Procter & Gamble
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства