Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиСредства для профилактики перхотиШампуниДегтярный шампунь Фарма груп (Tar shampoo Pharma group) Дегтярный шампунь Фарма груп (Tar shampoo Pharma group) (297268) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 67,90 грн Без рецепта 1 шт от 67,90 грн В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа Объем 200 мл Косметические средства 3.3.1. Шампуни