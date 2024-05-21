Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Dr. Sante keratin (Hair balm Dr. Sante Keratin) Бальзам для волос Dr. Sante keratin (Hair balm Dr. Sante Keratin) (297228) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 57,96 грн Без рецепта 1 шт от 57,96 грн В наличии в 20 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)