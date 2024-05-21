Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам для волос Dr. Sante anti hair loss (Hair balm Dr. Sante anti hair loss) Бальзам для волос Dr. Sante anti hair loss (Hair balm Dr. Sante anti hair loss) (297227) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 69,36 грн Без рецепта 1 шт от 69,36 грн В наличии в 8 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)