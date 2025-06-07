Комплексного действия (мультифункциональные)

Зубная паста Сенсодин

3 препаратаНайти в аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от 177,50 грн
в 759 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
75 мл №1
de Miclen
от 125,13 грн
в 3 аптеках других городов
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН "УХОД ЗА ДЕСНАМИ"
ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН "УХОД ЗА ДЕСНАМИ"
Тюбик 100 мл №1
de Miclen
от 149,30 грн
в 2 аптеках
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Цены в Киев
от 149,30 грн
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
Регистрация
12.2-18-3/19327 от 02.09.2019