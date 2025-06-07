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Комплексного действия (мультифункциональные)
Зубная паста Сенсодин
3 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ЗАЩИТА ДЕСЕН
75 мл №1
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
от
177,50
грн
в 759 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ
75 мл №1
de Miclen
от
125,13
грн
в 3 аптеках других городов
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ЗУБНАЯ ПАСТА СЕНСОДИН "УХОД ЗА ДЕСНАМИ"
Тюбик 100 мл №1
de Miclen
от
149,30
грн
в 2 аптеках
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Упаковка
75 мл
тюбик 100 мл
Производитель
de Miclen
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Цены в
Киев
от
149,30
грн
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.2. Десенситивные
4.1.1.2.3. Уменьшающие выраженность воспаления и кровоточивость десен
4.1.1.2.5. Комплексного действия (мультифункциональные)
Регистрация
12.2-18-3/19327 от 02.09.2019
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