Косметические средстваСредства по уходу за слизистыми оболочкамиСредства для ухода за полостью ртаДругие средства по уходу за полостью ртаГенгигель спрей для десен (Gengigel sprey dlya desen) Генгигель спрей для десен (Gengigel sprey dlya desen) (297158) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 340,20 грн Без рецепта 1 шт от 340,20 грн В наличии в 36 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Recierpfarma Объем 20 мл Косметические средства 4.1.7. Другие средства по уходу за полостью рта