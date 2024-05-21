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Воск для депиляции лица (Facial depilation wax) (297055) - инструкция по применению Косметические средства

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Воск для депиляции лица (Facial depilation wax)
Цена в городе Киев
от 58,60 грн
Без рецепта
12 шт от 58,60 грн 12 шт Нет в наличии
В наличии в 3 аптеках других городов
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Количество штук в упаковке
12 шт.
Косметические средства
2.5. Средства для депиляции