Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для депиляцииВоск для депиляции лица (Facial depilation wax) Воск для депиляции лица (Facial depilation wax) (297055) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 58,60 грн Без рецепта 12 шт от 58,60 грн 12 шт Нет в наличии В наличии в 3 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Количество штук в упаковке 12 шт. Косметические средства 2.5. Средства для депиляции