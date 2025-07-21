Мягкие

Зубная щетка Dentissimo parodontal (Toothbrush Dentissimo parodontal)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO PARODONTAL мягкая щетина №1
Цены в Киев
от 104,70 грн
в 327 аптеках
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Характеристики
Производитель
Медхауз Свис Гмбх
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства