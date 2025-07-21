Средней жесткости

Зубная щетка Dentissimo medium (Toothbrush Dentissimo medium)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO MEDIUM щетина средней жесткостии №1
Цены в Киев
от 165,17 грн
в 359 аптеках
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Характеристики
Производитель
Медхауз Свис Гмбх
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства