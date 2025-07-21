Детские зубные щетки

Зубная щетка Dentissimo kids (Toothbrush Dentissimo kids)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO KIDS мягкая щетина №1
Цены в Киев
от 129,30 грн
в 364 аптеках
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Характеристики
Производитель
Медхауз Свис Гмбх
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства