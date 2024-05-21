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Апивита лавандовый уход крем для тела (Apivita lavender body care cream) (297017) - инструкция по применению Косметические средства

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Апивита лавандовый уход крем для тела (Apivita lavender body care cream)
Цена в городе Киев
от 485,94 грн
Без рецепта
1 шт от 485,94 грн
В наличии в 5 аптеках других городов
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Производитель
Объем
150 мл
Косметические средства
2.3. Средства для тела