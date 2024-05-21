Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства для телаАпивита лавандовый уход крем для тела (Apivita lavender body care cream) Апивита лавандовый уход крем для тела (Apivita lavender body care cream) (297017) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 485,94 грн Без рецепта 1 шт от 485,94 грн В наличии в 5 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Apivita Объем 150 мл Косметические средства 2.3. Средства для тела