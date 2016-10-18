Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Прополис оказывает выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, способствует регенерации поврежденных тканей.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.

Эфирное масло Кедра: Проявляет сильные антисептические, фунгицидные, дезинфицирующие свойства. Рекомендуется для ухода за кожей любого типа. Помогает при нейродермите, экземе, грибковых поражениях кожи; снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран. Полезно при воспалениях суставов, ревматизме, остеохондрозе, улучшает кровообращение.

Экстракт перца является эффективным стимулятором кровообращения и нервных окончаний кожи. Улучшаются обменные процессы, появляется ощущение тепла и уменьшается боль.

Пчелиный яд является источником многих ценнейших ферментов, аминокислот и т. д., которые обеспечивают противовоспалительный, анальгезирующий и биостимулирующий эффекты, устраняют воспалительные процессы, восстанавливают функции опорно-двигательного аппарата.