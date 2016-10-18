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Гель-бальзам Сабельник + пчелиный яд (Gel-balm Potentilla + bee venom) (296977) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель-бальзам Сабельник + пчелиный яд (Gel-balm Potentilla + bee venom)
Цена в городе Киев
от 30,49 грн
Без рецепта
1 шт от 30,49 грн
В наличии в 71 аптеке
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/427 от 18.10.2016

Гель-бальзам Сабельник + пчелиный яд инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Сабельник + пчелиный яд: рекомендовано в качестве вспомогательного средства при заболеваниях опорно-двигательного аппарата: остеохондрозе, радикулите, подагре, артрозе, артрите, прострелах и воспалительных процессах, полиартрите, отложении солей и др. Действующие компоненты геля-бальзама оказывают выраженное антиревматическое, противовоспалительное и согревающее действие.

Состав

Экстракт сабельника, экстракт прополиса, экстракт перца, эфирное масло кедра, эфирное масло розмарина, пчелиный яд, вспомогательные компоненты.

Описание действующих веществ

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Прополис оказывает выраженный противовоспалительный и обезболивающий эффекты, способствует регенерации поврежденных тканей.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.

Эфирное масло Кедра: Проявляет сильные антисептические, фунгицидные, дезинфицирующие свойства. Рекомендуется для ухода за кожей любого типа. Помогает при нейродермите, экземе, грибковых поражениях кожи; снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран. Полезно при воспалениях суставов, ревматизме, остеохондрозе, улучшает кровообращение.

Экстракт перца является эффективным стимулятором кровообращения и нервных окончаний кожи. Улучшаются обменные процессы, появляется ощущение тепла и уменьшается боль.

Пчелиный яд является источником многих ценнейших ферментов, аминокислот и т. д., которые обеспечивают противовоспалительный, анальгезирующий и биостимулирующий эффекты, устраняют воспалительные процессы, восстанавливают функции опорно-двигательного аппарата.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама наносить мягкими массирующими движениями до полного впитывания 2–3 раза в день. Средство наносить на чистую, сухую кожу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ САБЕЛЬНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 70 мл
от 30,49 грн
В наличии в 71 аптеке
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ САБЕЛЬНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "САБЕЛЬНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 70 мл
от 30,49 грн
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