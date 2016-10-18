Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд (Gel-balm Comfrey + bee venom) (296976) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд: рекомендовано в качестве вспомогательного средства при болях в суставах, спине, пояснице, при радикулитах, растяжениях сухожилий, закрытых переломах костей, спортивных и бытовых травмах, сухости и трещинах кожи.
Состав
Экстракт окопника, камфора, эфирное масло можжевельника, эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, пчелиный яд, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Камфора оказывает местное раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.
Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.
Пчелиный яд является источником многих ценнейших ферментов, аминокислот и т. д., которые обеспечивают противовоспалительный, анальгезирующий и биостимулирующий эффекты, устраняют воспалительные процессы, восстанавливают функции опорно-двигательного аппарата.
Способ применения
Взрослым и детям с 12 лет гель-бальзам наносить тонким слоем 2–3 раза в сутки на поврежденные участки. Продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца