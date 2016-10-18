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Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд (Gel-balm Comfrey + bee venom) (296976) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд (Gel-balm Comfrey + bee venom)
Цена в городе Киев
от 29,50 грн
Без рецепта
1 шт от 29,50 грн
В наличии в 115 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/427 от 18.10.2016

Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Окопник + пчелиный яд: рекомендовано в качестве вспомогательного средства при болях в суставах, спине, пояснице, при радикулитах, растяжениях сухожилий, закрытых переломах костей, спортивных и бытовых травмах, сухости и трещинах кожи.

Состав

Экстракт окопника, камфора, эфирное масло можжевельника, эфирное масло лаванды, эфирное масло эвкалипта, пчелиный яд, вспомогательные компоненты.

Описание действующих веществ

Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Камфора оказывает местное раздражающее, анальгезирующее и противовоспалительное действие. Возбуждая чувствительные нервные окончания кожи, расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику органов и тканей.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.

Пчелиный яд является источником многих ценнейших ферментов, аминокислот и т. д., которые обеспечивают противовоспалительный, анальгезирующий и биостимулирующий эффекты, устраняют воспалительные процессы, восстанавливают функции опорно-двигательного аппарата.

Способ применения

Взрослым и детям с 12 лет гель-бальзам наносить тонким слоем 2–3 раза в сутки на поврежденные участки. Продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 70 мл
от 29,50 грн
В наличии в 115 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ОКОПНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК+ПЧЕЛИНЫЙ ЯД" 70 мл
от 29,50 грн
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