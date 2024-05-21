Аква + декспантенол и гиалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate) (296889) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 36,39 грн
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Спрей
Объем
15 мл
Косметические средства
Аква + декспантенол и гиалуронат инструкция по применению
Способ применения
По 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки.
Срок годности
24 месяца от даты изготовления.
Форма выпуска
Спрей по 15 мл.
Не является лекарственным средством.
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ И ГИАЛУРОНАТ спрей 15 мл
от 36,39 грн