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Аква + декспантенол и гиалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate) (296889) - инструкция по применению Косметические средства

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Аква + декспантенол и гиалуронат (Aqua + dexpanthenol and hyaluronate)
Цена в городе Киев
от 36,39 грн
Без рецепта
1 шт от 36,39 грн
В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
15 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

Аква + декспантенол и гиалуронат инструкция по применению

Способ применения

По 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки.

Срок годности

24 месяца от даты изготовления.

Форма выпуска

Спрей по 15 мл.

Не является лекарственным средством.

АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ И ГИАЛУРОНАТ
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ И ГИАЛУРОНАТ спрей 15 мл
от 36,39 грн
В наличии в 7 аптеках
Цены в аптеках
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ И ГИАЛУРОНАТ
АКВА + ДЕКСПАНТЕНОЛ И ГИАЛУРОНАТ спрей 15 мл
от 36,39 грн
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