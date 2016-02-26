Аква + алоэ вера (Aqua + aloe vera) (296888) - инструкция по применению Косметические средства
Цена в городе Киев
от 40,79 грн
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Спрей
Объем
15 мл
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/5862 от 26.02.2016
Аква + алоэ вера инструкция по применению
Способ применения
По 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки.
Срок годности
24 месяца от даты изготовления.
Форма выпуска
Спрей по 15 мл.
Не является лекарственным средством.
от 40,79 грн
АКВА + АЛОЭ ВЕРА спрей 15 мл
от 40,79 грн