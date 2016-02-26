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Аква + алоэ вера (Aqua + aloe vera) (296888) - инструкция по применению Косметические средства

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Аква + алоэ вера (Aqua + aloe vera)
Цена в городе Киев
от 40,79 грн
Без рецепта
1 шт от 40,79 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
15 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/5862 от 26.02.2016

Аква + алоэ вера инструкция по применению

Способ применения

По 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в сутки.

Срок годности

24 месяца от даты изготовления.

Форма выпуска

Спрей по 15 мл.

Не является лекарственным средством.

АКВА + АЛОЭ ВЕРА
АКВА + АЛОЭ ВЕРА спрей 15 мл
от 40,79 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
АКВА + АЛОЭ ВЕРА
АКВА + АЛОЭ ВЕРА спрей 15 мл
от 40,79 грн
Забронировать
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