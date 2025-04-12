Киев
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Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
Крем Хеппи дерм анти пигмин
2 препарата
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КРЕМ "HAPPY DERM" Anti PIGMIN
44 г №1
Аромат
от
44,44
грн
в 10 аптеках
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КРЕМ "HAPPY DERM" Anti PIGMIN
42 г №1
Аромат
от
23,00
грн
в 2 аптеках других городов
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Упаковка
42 г
44 г
Цены в
Киев
от
44,44
грн
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Характеристики
Производитель
Аромат
Условия продажи
Без рецепта
Вес
44 г
Косметические средства
1.5. Средства по уходу за проблемной кожей
1.7. Другие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольте
Регистрация
05.03.02-04/18987 от 13.03.2012
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