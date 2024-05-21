Дентасепт (Dentasept) (296847) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Раствор для полоскания ротовой полости
Объем
100 мл
Косметические средства
Дентасепт инструкция по применению
Способ применения
по 15 мл на одно полоскание, полоскать ротовую полость дважды в день, утром и вечером после чистки зубов. Можно развести средство с водой в пропорции 1:1, 2:1 (вода : препарат) и применять с помощью ирригатора. НЕ ГЛОТАТЬ. Не ополаскивать ротовую полость водой непосредственно после полоскания. Не рекомендуется употреблять пищу или напитки в течение 30 минут после полоскания.
Форма выпуска
флакон 100 мл, в упаковке.