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Дентасепт (Dentasept) (296847) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Дентасепт (Dentasept)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для полоскания ротовой полости
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.2. Ополаскиватели для полости рта

Дентасепт инструкция по применению

Способ применения

по 15 мл на одно полоскание, полоскать ротовую полость дважды в день, утром и вечером после чистки зубов. Можно развести средство с водой в пропорции 1:1, 2:1 (вода : препарат) и применять с помощью ирригатора. НЕ ГЛОТАТЬ. Не ополаскивать ротовую полость водой непосредственно после полоскания. Не рекомендуется употреблять пищу или напитки в течение 30 минут после полоскания.

Форма выпуска

флакон 100 мл, в упаковке.