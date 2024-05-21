по 15 мл на одно полоскание, полоскать ротовую полость дважды в день, утром и вечером после чистки зубов. Можно развести средство с водой в пропорции 1:1, 2:1 (вода : препарат) и применять с помощью ирригатора. НЕ ГЛОТАТЬ. Не ополаскивать ротовую полость водой непосредственно после полоскания. Не рекомендуется употреблять пищу или напитки в течение 30 минут после полоскания.