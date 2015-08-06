Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткани при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Чабрец — лекарственное растение, содержащее многокомпонентный химический состав. Преобладающим компонентом является тимол и флавоноиды, а также урсолиновая и олеаноловая кислоты. При заболеваниях суставов эффективно снимает отеки и болевые ощущения.

Имбирь при заболеваниях суставов способствует снижению воспалительного процесса, улучшению восстановления суставных и хрящевых тканей, нормализации функции иммунной системы, усилению антиоксидантной защиты организма.

Муравьиный спирт расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.