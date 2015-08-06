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Гель-бальзам Избавься (296817) - инструкция по применению Косметические средства

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Гель-бальзам Избавься
Цена в городе Киев
от 19,90 грн
Без рецепта
1 шт от 19,90 грн 1 шт от 34,11 грн 1 шт от 34,46 грн 1 шт от 21,28 грн
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В наличии в 77 аптеках
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Производитель
Объем
70 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/35226 от 06.08.2015

Гель-бальзам Избавься инструкция по применению

Показания к применению

Гель-бальзам Живокост с муравьиным спиртом: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах, остеохондрозе. Активные компоненты геля-бальзама уменьшают болевые ощущения, оказывают противовоспалительное действие, способствуют ускорению процессов регенерации костной и хрящевой ткани, улучшению подвижности суставов.

Состав

Экстракт живокоста, экстракт чабреца, экстракт имбиря, эфирное масло кедра, муравьиный спирт, эфирное масло можжевельника, вспомогательные компоненты.

Описание действующих веществ

Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткани при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Чабрец — лекарственное растение, содержащее многокомпонентный химический состав. Преобладающим компонентом является тимол и флавоноиды, а также урсолиновая и олеаноловая кислоты. При заболеваниях суставов эффективно снимает отеки и болевые ощущения.

Имбирь при заболеваниях суставов способствует снижению воспалительного процесса, улучшению восстановления суставных и хрящевых тканей, нормализации функции иммунной системы, усилению антиоксидантной защиты организма.

Муравьиный спирт расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.

Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Способ применения

Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Туба 70 мл в упаковке.

Срок годности

24 месяца

ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ УС+САБЕЛЬНИК
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС+САБЕЛЬНИК" 70 мл
от 19,90 грн
В наличии в 77 аптеках
Цены в аптеках
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ УС+САБЕЛЬНИК
ГЕЛЬ-БАЛЬЗАМ "ЗОЛОТОЙ УС+САБЕЛЬНИК" 70 мл
от 19,90 грн
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