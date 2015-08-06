Гель-бальзам Избавься (296817) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам Избавься инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Живокост с муравьиным спиртом: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата: артритах, артрозах, остеохондрозе. Активные компоненты геля-бальзама уменьшают болевые ощущения, оказывают противовоспалительное действие, способствуют ускорению процессов регенерации костной и хрящевой ткани, улучшению подвижности суставов.
Состав
Экстракт живокоста, экстракт чабреца, экстракт имбиря, эфирное масло кедра, муравьиный спирт, эфирное масло можжевельника, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткани при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Чабрец — лекарственное растение, содержащее многокомпонентный химический состав. Преобладающим компонентом является тимол и флавоноиды, а также урсолиновая и олеаноловая кислоты. При заболеваниях суставов эффективно снимает отеки и болевые ощущения.
Имбирь при заболеваниях суставов способствует снижению воспалительного процесса, улучшению восстановления суставных и хрящевых тканей, нормализации функции иммунной системы, усилению антиоксидантной защиты организма.
Муравьиный спирт расширяет сосуды, улучшает кровоснабжение тканей, уменьшает воспаление и боль.
Эфирные масла кедра и можжевельника оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца