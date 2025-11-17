Киев
О товаре
Цены
Солнцезащитные средства для лица
Идеаль солей солнцезащитная эмульсия Виши
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
536,72
грн
в 6 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Cosmetic Active Internationale
Косметические средства
7.1.1.2. Солнцезащитные средства для лица
Форма выпуска
Spf-50
Условия продажи
Без рецепта
Объем
50 мл
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
536,72
грн
в 6 аптеках других городов
Найти в аптеках
Найдите Идеаль солей солнцезащитная эмульсия Виши в других городах
Киев
Харьков
Одесса
Днепр
Львов
Запорожье
Кривой Рог
Николаев
Винница
Чернигов
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню