Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Сосна благодаря большому содержанию биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, дубильные вещества, алюминий, железо, медь, фитонциды) обладает обезболивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, антисептическим действием.

Эфирное масло пихты оказывает регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает кровообращение.

Эфирное масло Кедра: Проявляет сильные антисептические, фунгицидные, дезинфицирующие свойства. Рекомендуется для ухода за кожей любого типа. Помогает при нейродермите, экземе, грибковых поражениях кожи; снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран. Полезно при воспалениях суставов, ревматизме, остеохондрозе, улучшает кровообращение.