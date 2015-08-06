Гель-бальзам Живокост+хвоя (296699) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам Живокост+хвоя инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Живокост + хвоя: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Активные компоненты геля-бальзама способствуют улучшению регенерации костной и хрящевой ткани при заболеваниях суставов и позвоночника, улучшению подвижности суставов, уменьшению болевых ощущений и снижению выраженности воспалительного процесса. Препятствует отложению солей кальция и предотвращает образование пяточной шпоры.
Состав
Экстракт живокоста, экстракт сосны, эфирное масло пихты, эфирное масло кедра, эфирное масло сосны, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Сосна благодаря большому содержанию биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, дубильные вещества, алюминий, железо, медь, фитонциды) обладает обезболивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, антисептическим действием.
Эфирное масло пихты оказывает регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшает кровообращение.
Эфирное масло Кедра: Проявляет сильные антисептические, фунгицидные, дезинфицирующие свойства. Рекомендуется для ухода за кожей любого типа. Помогает при нейродермите, экземе, грибковых поражениях кожи; снимает раздражение, способствует быстрому заживлению ран. Полезно при воспалениях суставов, ревматизме, остеохондрозе, улучшает кровообращение.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца