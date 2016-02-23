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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБишофит полтавский форте горячий (Bishofit Poltava forte hot)

Бишофит полтавский форте горячий (Bishofit Poltava forte hot) (296523) - инструкция по применению Косметические средства

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Бишофит полтавский форте горячий (Bishofit Poltava forte hot)
Цена в городе Киев
от 47,50 грн
Без рецепта
1 шт от 47,50 грн 1 шт от 37,00 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Объем
100 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья