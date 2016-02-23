Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБишофит полтавский форте горячий (Bishofit Poltava forte hot) Бишофит полтавский форте горячий (Bishofit Poltava forte hot) (296523) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 47,50 грн Без рецепта 1 шт от 47,50 грн 1 шт от 37,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель РАГС ПМФ Объем 100 мл Косметические средства 06 Косметические средства для здоровья