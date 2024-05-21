Косметические средстваСредства по уходу за волосами и ногтямиДополнительные средства по уходу за волосамиСредства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры)Бальзам-маска для волос Натюрель бутик Бальзам-маска для волос Натюрель бутик (296426) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 88,00 грн Без рецепта 1 шт от 88,00 грн 1 шт Нет в наличии В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Эльфа ФФ Объем 200 мл Косметические средства 3.2.1. Средства по уходу за волосами (маски, бальзамы, кондиционеры) 3.4.2. Дополнительные средства