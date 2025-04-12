Средства по уходу за кожей ног

Бальзам для пяток с бишофитом (Balm for heels with bishofit)

ДЛЯ ПЯТОК С БИШОФИТОМ БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ 75 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 30,50 грн
в 30 аптеках других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Полтавский бишофит
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства