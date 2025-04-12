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Средства по уходу за кожей ног
Бальзам для пяток с бишофитом (Balm for heels with bishofit)
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30,50
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Характеристики
Производитель
Полтавский бишофит
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
2.2. Средства по уходу за кожей ног
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
30,50
грн
в 30 аптеках других городов
Найти в аптеках
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