Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБишофит классик бальзам (Bishofit classic balm) Бишофит классик бальзам (Bishofit classic balm) (296190) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 25,77 грн Без рецепта 1 шт от 25,77 грн В наличии в 99 аптеках других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Полтавский бишофит Форма выпуска Гель Объем 75 мл Косметические средства 06 Косметические средства для здоровья