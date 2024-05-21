Хондроитина сульфат — высокомолекулярный полисахарид, препятствующий разрушению костной ткани, уменьшающий болевой синдром в суставах, активизирующий восстановление соединительной и хрящевой ткани. Хондроитина сульфат стимулирует синтез гиалуроновой кислоты, оказывает анальгезирующее и противовоспалительное действие, способствует активной регенерации хрящевой ткани.

Сабельник болотный содержит комплекс биологически активных веществ, которые обуславливают противовоспалительные, болеутоляющие, регенерирующий и антибактериальные свойства. При регулярном применении сабельника возобновляется структура соединительной ткани, повышается ее прочность и эластичность, восстанавливается состав синовиальной жидкости, улучшается кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Крапива — источник таких биологически активных соединений, как: витамины С, К, А, В1, В2, каротина, дубильных веществ, флавоноидов, различных кислот — муравьиной, паркумаровой, кофейной, а также микроэлементов — железа, меди, марганца, хрома. В корневищах крапивы содержатся стенол и гликозиды. Такой богатый комплекс биологически активных соединений обуславливает противовоспалительное, кровоостанавливающее и кожнораздражающее действие крапивы.

Ива белая с давних времен используется в народной медицине для лечения заболеваний суставов. Одним из первых противовоспалительных лекарственных средств, которое стали применять для лечения ревматизма, был аспирин (ацетилсалициловая кислота). Основным действующим компонентом, который объясняет лечебное действие ивовой коры, является салицин. Он способен блокировать образование простагландина, являющегося одним из главных медиаторов воспаления. Благодаря этому экстракт ивовой коры оказывает выраженный обезболивающий и противовоспалительный эффект, схожий с механизмом действия синтетических аналогов салицина (нестероидных противовоспалительных средств). Но в отличие от последних, экстракт коры ивы обладает меньшим числом побочных действий.

Сирень благодаря гликозидам сирингину и сирингопикрину усиливает кровообращение в глубоких слоях кожи, улучшает микроциркуляцию, что в свою очередь способствует улучшению питания соединительной ткани и приводит к уменьшению отека, воспаления, постепенному снижению выраженности болевого синдрома.

Хвощ — лекарственное растение, богатое кремнием, находящимся в легкоусваиваемой форме, благодаря которому активизируется восстановление соединительной ткани.

Грецкий орех благодаря высокому содержанию витамина Р способствует снижению проницаемости капилляров.

Эфирное масло эвкалипта оказывает болеутоляющее и антисептическое действие. Используется для снятия мышечной и суставной боли, а также при деформации и растяжении связок.

Эфирное масло розмарина имеет обезболивающий и противовоспалительный эффекты.