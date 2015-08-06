Гель-бальзам Живокост (296149) - инструкция по применению Косметические средства
Гель-бальзам Живокост инструкция по применению
Показания к применению
Гель-бальзам Живокост: Рекомендован в качестве вспомогательного средства при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Активные компоненты геля-бальзама способствуют улучшению регенерации костной и хрящевой ткани при заболеваниях сустава и позвоночника, улучшению подвижности суставов, ускорению процесса сращивания костей при переломах, уменьшению болевых ощущений.
Состав
Экстракт живокоста, экстракт бузины, эфирное масло лаванды, эфирное масло сосны, вспомогательные компоненты.
Описание действующих веществ
Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.
Бузина черная содержит гликозид самбунигрин (изомер амигдонитрила), расщепляющийся на глюкозу, бензальдегид и синильную кислоту, а также рутин, эфирное масло, органические кислоты (кофейная, яблочная, валериановая, хлорогеновая), дубильные вещества и ряд других биологически активных соединений. Все эти действующие вещества формируют основу химического состава бузины черной (пищальника). Бузина издавна используется при заболеваниях опорно-двигательно аппарата благодаря своему противовоспалительному действию. Противовоспалительные свойства цветков растения обусловлены суммарным воздействием жирного масла, ослабляющего начальную фазу воспаления рутином, который обладает противовоспалительным действием в фазе экссудации, а также уменьшает явления сенсибилизации организма и снижает проницаемость сосудистых стенок.
Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.
Сосна благодаря большому содержанию биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, дубильные вещества, алюминий, железо, медь, фитонциды) обладает обезболивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, антисептическим действием.
Способ применения
Небольшое количество геля-бальзама 2 раза в день наносить на проблемные участки и втирать легкими массажными движениями до полного впитывания. Курс использования — 3–4 недели. При необходимости повторить курс через 1–1,5 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.
Форма выпуска
Туба 70 мл в упаковке.
Срок годности
24 месяца