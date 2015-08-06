Окопник (живокост) — лекарственное растение, способствующее восстановлению поврежденных тканей. Стимулирует регенерацию костной и хрящевой ткание при заболеваниях суставов, улучшает качественный состав синовиальной жидкости, подвижность суставов, ускоряет процесс сращивания костей при переломах. Окопник содержит вещество аллантоин, которое активно стимулирует рост костной ткани и процессы регенерации эпителия, уменьшает болевые ощущения, проявляет кровоостанавливающее, противовоспалительное и антибактериальное действие.

Бузина черная содержит гликозид самбунигрин (изомер амигдонитрила), расщепляющийся на глюкозу, бензальдегид и синильную кислоту, а также рутин, эфирное масло, органические кислоты (кофейная, яблочная, валериановая, хлорогеновая), дубильные вещества и ряд других биологически активных соединений. Все эти действующие вещества формируют основу химического состава бузины черной (пищальника). Бузина издавна используется при заболеваниях опорно-двигательно аппарата благодаря своему противовоспалительному действию. Противовоспалительные свойства цветков растения обусловлены суммарным воздействием жирного масла, ослабляющего начальную фазу воспаления рутином, который обладает противовоспалительным действием в фазе экссудации, а также уменьшает явления сенсибилизации организма и снижает проницаемость сосудистых стенок.

Эфирные масла лаванды и сосны оказывают регенерирующее, болеутоляющее, противовоспалительное, противоотечное действие, улучшают кровообращение в зоне воспаленных суставов.

Сосна благодаря большому содержанию биологически активных веществ (аскорбиновая кислота, токоферол, каротин, дубильные вещества, алюминий, железо, медь, фитонциды) обладает обезболивающим, противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, антисептическим действием.