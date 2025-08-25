Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.

Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.

Эфирное масло апельсина устраняет воспаление и кровоточивость десен при пародонтозе. Повышает сопротивляемость организма инфекциям, помогает при хроническом бронхите.