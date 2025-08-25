Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)
Зубной порошок Детский инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендован как профилактическое средство для ухода за полостью рта.
Состав
Кальция карбонат, натрий двууглекислый, эфирное масло апельсина, сахар.
Описание действующих веществ
Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.
Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.
Эфирное масло апельсина устраняет воспаление и кровоточивость десен при пародонтозе. Повышает сопротивляемость организма инфекциям, помогает при хроническом бронхите.
Способ применения
Рекомендуется использовать утром и вечером.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не использовать при тонкой и чувствительной эмали.
Форма выпуска
Пластиковая банка 50 г и 100 г.
Срок годности
30 месяцев