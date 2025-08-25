Детские зубные пасты, гели и порошки

Зубной порошок Детский (Toothpowder For kids)

2 препаратаНайти в аптеках
Сортировка: По популярности
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ"
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ"
100 г №1
Фармаком
от 46,00 грн
в 3 аптеках
Найти в аптеках
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ"
ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ"
50 г №1
Фармаком
от 24,04 грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
Цены в Киев
от 24,04 грн
Найти в аптеках
Инструкция указана для ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1

Зубной порошок Детский инструкция по применению

Инструкция указана для ЗУБНОЙ ПОРОШОК "ДЕТСКИЙ" 100 г №1

Показания к применению

Рекомендован как профилактическое средство для ухода за полостью рта.

Состав

Кальция карбонат, натрий двууглекислый, эфирное масло апельсина, сахар.

Описание действующих веществ

Кальция карбонат является эффективным в уменьшении накопления зубного налета, понижении уровней кислотообразующих (кариесогенных) бактерий, реминерализации зубов, уменьшении гингивита и гиперчувствительности зубов. Абразивные вещества на основе природного карбоната кальция обеспечивают хорошую чистку зубов и удаление пятен.

Сода (натрий двууглекислый) нейтрализует кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушающих эмаль зубов.

Эфирное масло апельсина устраняет воспаление и кровоточивость десен при пародонтозе. Повышает сопротивляемость организма инфекциям, помогает при хроническом бронхите.

Способ применения

Рекомендуется использовать утром и вечером.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам. Не использовать при тонкой и чувствительной эмали.

Форма выпуска

Пластиковая банка 50 г и 100 г.

Срок годности

30 месяцев

Характеристики
Производитель
Фармаком
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства